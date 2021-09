Giuseppe Filpi: l’ostacolista cilentano su Sky con il meglio dell’atletica

Il Cilento al tavolo dei grandi dell’atletica leggera. Oggi Giuseppe Filpi, intorno alle 20:10, sarà impegnato a Zagabria per il Continental Tour Meeting Gold. La gara di assoluto rilievo è tra le più importanti nel panorama europeo e vede presente infatti il meglio dell’atletica.

Giuseppe Filpi in batteria con l’oro olimpico di Tokyo in diretta su Sky

Nella batteria dei 110 metri in corsia 1 il classe 2001 di Novi Velia, cresciuto nell’Atletica Agropoli e che in questa estate aveva preso parte agli Europei Under 23. In corsia 5 invece Hansle George Parchment, giamaicano campione olimpico dei 110 metri ostacoli nei recenti Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il meeting di Zagabria sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena, canale 204, dalle 19 alle 21. Per Giuseppe Filpi qualche settimana fa un’altra apparizione nell’elitè dell’atletica a Rovereto.

Gli otto atleti in batteria nei 110 metri con ostacoli

In corsia uno il cilentano Giuseppe Mattia Filpi, nato il 16 giugno del 2021 ed unico italiano in gara. Per Giuseppe Filpi il personale è stato raggiunto quest’anno ed è di 14 secondi ed 1 centesimo. Al fianco del talento di Novi Velia l’estone Keiso Pedriks, classe ’94, capace di correre i 110 metri in stagione in 13.71. In terza corsia il britannico David King, altro classe ’94, che nell’anno solare a percorso al distanza in 13.37. Poi i tre favoriti: in corsia 4 il giamaicano Ronald Levy, classe ’92, con un personale di 13.05, l’americano Devon Allen, classe ’94, con un record di 13.03, e l’altro giamaicano Hansle Parchment, classe ’90, capace di scendere sotto i 13 secondi e fermare in carriera il cronometro a 12.94. Chiudono la pista il ceco Petr Svoboda, classe ’84, con un personale di 13.27 ed il norvegese Vladimir Vukicevic, classe ’91, con un crono annuale di 13.42.

Gli altri italiani a Zagabria

A Zagabria in pista su Sky per l’Italia anche Edoardo Scotti e Ayomide Folorunso. Iscritti poi anche lo sprinter Wanderson Polanco, la triplista Ottavia Cestonaro, la mezzofondista Elisa Bortoli, l’ottocentista in ascesa Catalin Tecuceanu.