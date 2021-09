Cinghiali, allarme ad Agropoli gruppi: di ungulati tra Trentova e San Francesco

AGROPOLI. Il problema cinghiali nel territorio del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni si diffonde a macchia d’olio. Dopo le denunce provenienti dalle località del Cilento interno, la questione comincia ad interessare sempre più anche le aree costiere. Le ultime segnalazioni giungono da Agropoli dove degli ungulati stanno determinando non pochi problemi in località Trentova.

Il problema cinghiali ad Agropoli

In realtà era già accaduto negli anni scorsi che questi animali si facessero vedere anche in pieno giorno nei pressi della baia. La loro presenza, però, risultava limitata alla zona di Tresino e gli avvistamenti apparivano sporadici.

Ora, invece, questi animali si stanno sempre più avvicinando anche al centro abitato. Di frequente, infatti, i cinghiali vengono avvistati tra San Francesco e la località Mandrolla.

Le segnalazioni dei residenti

Diversi residenti hanno segnalato danni a giardini e orti provocati appunto dagli ungulati. La scorsa settimana un gruppo è stato addirittura avvistato in pieno giorno nei pressi dello scoglio di Trentova, a pochi passi dal mare. Ciò testimonia che i cinghiali si stanno spingendo in cerca di cibo nei pressi delle aree urbane, con pericoli per i residenti.

“Chiediamo al sindaco di farsi portavoce presso le autorità competenti affinché si risolva il problema prima che cresca a dismisura”, dice un residente di località Moio.