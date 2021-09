“Settembre Culturale”: questa sera al Castello arriva Roberto Vecchioni

AGROPOLI. Prosegue con successo la XIV edizione del “Settembre Culturale” presso il Castello Angioino Aragonese.

E’ stato un weekend ricco di presenze, di grandi nomi e di grandi eventi, quello appena trascorso. Venerdì 10 Settembre, c’è stato un bellissimo omaggio ad Ennio Morricone.

Il Music Cilento Festival “Musica Contemporanea e d’autore”, ha incantato i tanti presenti che hanno assaporato la magia della musica. Sabato, invece, è stata la volta del giornalista, firma di punta del il “Fatto Quotidiano”, autore ed interprete teatrale Andrea Scanzi.

L’incontro, incentrato principalmente, sullo scambio di opinioni sul mondo attuale con l’avvento dei social e di come, un like, possa influenzare la vita di tutti i giorni; il giornalista ha ricevuto consensi e tra un firma copie ed una battuta, si è intrattenuto presso il Castello che lo ha affascinato molto.

Ieri sera, altro volto noto della tv e del giornalismo Tiziana Ferrario che ha presentato il suo libro “Uomini è ora di giocare senza falli”, “un riferimento al mondo calcistico, è chiaro”– scherza, con irriverenza, la giornalista che ha raccolto applausi e sorrisi da tante donne; si perchè, il libro della Ferrario, vuole essere un monito ai tanti uomini- padroni che ancora oggi cercano di sottomettere la donna, di insinuare in loro il senso di colpa.

“Ricordo che una volta ero in missione in una zona di guerra, un mio collega giornalista, collegandosi per il servizio mi disse hai chiamato tuo figlio? sta bene? io lo mandai a quel paese e gli dissi perchè non rivolgi la stessa domanda ad un uomo. Ecco per me maschilismo vuol dire anche questo, insinuare il senso di colpa”- conclude Tiziana Ferrario.

Grande attesa questa sera, alle ore 19.00, per l’arrivo del Professore- Cantautore Roberto Vecchioni. Non è la prima volta che l’artista arriva nel Cilento, ma siamo sicuri che resterà affascinato dal bellissimo Castello cornice di tramonti e cultura.

Il Prof Vecchioni presenterà il suo libro “Lezioni di volo e di atterraggio”: lezioni che tutti avremmo voluto raccontare a scuola e nella vita. Questo libro ci offre esattamente quel che si vede con la coda dell’occhio: un’altra potentissima prospettiva.

Appuntamento, quindi, questa sera al Castello per un’altra magica serata all’insegna della cultura e della riflessione.