“Scuola Sicura” ad AgropoliVaccini per studenti e personale scolastico: camper Asl fa tappa ad Agropoli

AGROPOLI. La campagna Scuola Sicura fa tappa ad Agropoli. Questa mattina, dalle ore 10 alle 14, il camper dell’Asl Salerno dedicato alle vaccinazioni anticovid per studenti, personale scolastico e genitori, sarà all’ingresso della scuola “Gino Rossi Vairo”, in via Aldo Moro.

Scuola sicura: la campagna

La campagna era stata lanciata dall’Asl nelle scorse settimane. Tre i camper che operano sul territorio provinciale per favorire la somministrazione dei vaccini in vista del rientro in classe. Toccava ai dirigenti scolastici richiedere la presenza del camper davanti ai propri istituti.

Chi può vaccinarsi

L’accesso al camper di Scuola Sicura sarà libero e senza prenotazione. L’attività vaccinale è fruibile anche per tutte le persone che ne faranno richiesta e che hanno i requisiti clinici per sottoporsi all’inoculazione del siero.