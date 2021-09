Sanza: contributo per l’acquisto dei libri di testo, ecco le modalità

Contributi agli studenti per l’acquisto di libri di testo a Sanza.

La richiesta del beneficio deve essere presentata da uno dei genitori degli studenti che, per l’anno scolastico 2021/2022, hanno formalizzato l’iscrizione presso la Scuola Secondaria Inferiore dell’Istituto Comprensivo di Sanza.

Come disciplinato dalla delibera di Giunta Regionale della Campania n. 31 O del 14 luglio 2021 il beneficio è destinato a studenti appartenenti a famiglie che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2021 in corso di validità rientrante nelle seguenti 2 fasce:

Fascia 1: ISEE da€ 0,00 ad€ 10.633,00

Fascia 2: ISEE da€ 10.633,01 ad€ 13.300,00

La Regione Campania, con D.D. n. 31 del 26.07.2021 ha assegnato al Comune di Sanza la somma di € 2.313,61

Le risorse finanziarie assegnate saranno destinate, come stabilito dalle disposizioni regionali, prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella 1^ Fascia (lsee fino ad € 10.633,00).

Agli studenti collocati nella 2^ fascia (lsee da€ 10.633,01 ad€ 13.300,00) saranno destinate le risorse finanziarie che residueranno dopo la copertura del fabbisogno dei richiedenti collocati nella 1^ fascia.

La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi della classe frequentata come previsto dalla nota del Miur. prot 4586 del 15 marzo 2019 e ai sensi del Decreto Ministeriale Miur n. 781/2013.

Il modulo per la domanda, può essere scaricato dal sito www.comune.sanza.sa.it, o possono essere ritirati direttamente presso la segreteria della scuola frequentata.

Alla domanda deve essere allegata:

1. attestazione ISEE anno 2021 (DPCM 159/2013 e ss.mm. e ii.)(redditi 2020);

2. (in caso di attestazione Isee pari a zero) il richiedente dovrà dichiarare successivamente, pena l’esclusione dal beneficio, la fonte ed i mezzi da cui il nucleo familiare ha tratto sostentamento nel 2020;

3. copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;

4. copia della/e fattura/e attestante l’awenuto acquisto libri di testo;

La domanda, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata presso la segreteria della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del 05 ottobre 2021 pena l’esclusione.

Si informa che i dati forniti con 1 ‘istanza di partecipazione e la documentazione prodotta in allegato alla stessa, saranno trattati nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali(privacy).