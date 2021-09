In prima linea contro il covid: vacanza premio ad Agropoli per le infermiere di Bergamo

AGROPOLI. Lo scorso anno è toccato alle infermiere dello Spallanzani, quest’anno a quelli dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo trascorrere un weekend di relax ad Agropoli. La città lombarda è stata una delle più colpite dalla pandemia. Sono ancora impresse nella memoria di ognuno le immagini dei camion militari che trasportavano le bare con le persone decedute a causa del covid.

Infermiere di Bergamo: relax ad Agropoli

Ecco perché l’associazione Archimede, presieduta da Angelo De Luca, ha voluto offrire ad un gruppo di quattro infermiere una vacanza ad Agropoli e un tour in barca per ringraziarli a nome di tutta la comunità per lo straordinario lavoro svolto. La comitiva ha gradito particolarmente il gesto e ha ringraziato tutti per l’ospitalità.

Il messaggio

«Siamo infinitamente grate alla Città di Agropoli , gli abitanti tutti, l’associazione Archimede Tour per la calorosa ospitalità e il meraviglioso regalo a noi offerto – scrivono le quattro infermiere a margine della loro vacanza in Cilento – Per noi è stato un onore veleggiare per il vostro mare, riscaldarci al sole delle vostre splendide coste e rigenerarci con i piatti della tradizione cilentana».

«Nella lotta al Covid 19, siamo state solo quattro figure tra le tante, tantissime, che hanno lavorato strenuamente, cercando di fare al meglio il proprio dovere nel corso di questa emergenza sanitaria senza precedenti.

Crediamo che i valori da coltivare per onorare la memoria di tutti quelli che non ce l’hanno fatta siano la solidarietà, l’unione e il donarsi, ognuno con le proprie capacità, all’altro: un grazie speciale al nostro Capitano, Angelo De Luca, per averli saputi condividere al meglio con noi in questi giorni di spensieratezza e allegria», concludono.