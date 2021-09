Centola progetta interventi di messa in sicurezza del territorio

Il Comune di Centola, guidato dal Sindaco Carmelo Stanziola, ha approvato il progetto dei lavori che prevede un intervento di messa in sicurezza per la mitigazione del dissesto idrogeologico, problematica che attanaglia vari centri cilentani e a cui si cerca di mettere riparo.

Queste le finalità e gli interventi del progetto dei lavori

Si pensa, pertanto, di ripristinare delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, ovvero del tratto stradale della Via San Sergio a Centola Capoluogo.

“Nell’ambito delle attività di valorizzazione dei propri beni comunali, l’amministrazione comunale, considerata l’importanza della valenza turistico-ambientale del territorio con la frazione di Palinuro, ha ritenuto opportuno intervenire per la messa in sicurezza delle reti stradali anche sulle condizioni di sicurezza della viabilità pedonale al fine di garantire un migliore servizio al cittadino e nel contempo assicurare un livello qualitativo ambientale“, fanno sapere da palazzo di città.

Il quadro complessivo delle spese: ecco nel dettaglio

L’importo complessivo per le spese sono pari a € 80.000,00 di cui € 56.764,07 per lavori e € 23.235,93 per somme a disposizione dell’amministrazione.

Questa progettazione è basata sulla necessità di porre rimedio alla criticità che si verifica sul territorio comunale a seguito di eventi meteorici particolarmente intensi; in particolare in ambienti sensibili dal punto di vista idrogeologico nelle aree interne, fortemente danneggiate.