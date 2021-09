Castel San Lorenzo programma il recupero dell’antico “Mulino del Principe”

CASTEL SAN LORENZO. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Giuseppe Scorza, sta progettando interventi per la tutela, la conservazione, il restauro e la digitalizzazione del patrimonio culturale mediante il recupero della funzionalità dell’antico “Mulino del Principe”.

Per il progetto dei lavori, fondi da parte del Ministero

Il Ministero della Cultura, ha messo a disposizione dei fondi al fine di sostenere investimenti e altri interventi per la tutela, la conservazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale.

Le spese complessive per gli interventi:

Per la realizzazione di ciascun intervento, può essere riconosciuto un finanziamento fino all’80% dei costi ammissibili previsti; non inferiore a 100 mila euro e non superiore a 1 milione di euro.

I fondi dal Ministero sono stati emessi grazie alla partecipazione al bando “Fondo Cultura“.

Con questo progetto dei lavori, il Comune di Castel San Lorenzo, vuole creare degli HUB multimediali con l’erogazione di servizi di informazione e comunicazione per l’accoglienza, studio e promozione del patrimonio artistico, culturale, naturale, storico e paesaggistico.

Il totale complessivo del progetto dei lavori ammonta a €1.000.000,00.