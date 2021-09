Cambiamo si rafforza nel Cilento

Il direttivo provinciale Cambiamo coraggio Italia Salerno, cresce nei piccoli comuni dell’entroterra il Cilento e Alburni.

“Gli ingressi vengono da un area moderata di centro destra, con un senso di responsabilità e umiltà, mettendosi al servizio del territorio, per la sua crescita e valorizzazione per dare una speranza ai tanti giovani, a non lasciare le proprie radici”, fanno sapere dal direttivo.

Si registra così l’ingresso del Dott. Giuseppe Capuano nel direttivo provinciale Cambiamo – Coraggio Italia Salerno con delega alla sanità e nel comitato cittadino di Roccadaspide, Maddalena Taurone, già consigliere comunale di Roccadaspide.

”Auguriamo a loro un buon lavoro perché i nostri concittadini aspettano da anni risposte, in quanto fino ad oggi è venuto meno il dialogo con loro e vogliamo una macchina amministrativa trasparente.

Entrambi sono in competizione elettorale, candidati alla carica di consigliere, nel comune di Roccadaspide, nella lista Direzione futura, con Marco Galardo sindaco”, concludono dal partito.