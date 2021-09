Caggiano, domani l’addio a Giuseppe Lupo

Si terranno domani, lunedì 13 settembre, i funerali di Giuseppe Lupo, il 33enne di Caggiano deceduto ieri in un fondo agricolo mentre eseguiva dei lavori in un campo. Il giovane è stato schiacciato dal suo trattore. Inutili i soccorsi.

In tanti hanno manifestato la loro vicinanza alla famiglia: il papà Pasquale, la mamma Carmela il fratello Donatello e la sorella Antonietta. Le esequie sono previste alle ore 11 nella Chiesa del SS. Salvatore.

“Caggiano piange la prematura perdita di un suo figlio.

Figlio di una terra di agricoltori, Giuseppe pur essendosi brillantemente laureato in ingegneria, in questa terra, ci credeva e vi lavorava con impegno e passione.

Mentre altri l’abbandonavano, lui l’amava e la coltivava.

Oggi in quella terra vi ha trovato la morte.

Tutta la nostra comunità si stringe intorno alla sua famiglia”, il commento del sindaco Modesto Lamattina.