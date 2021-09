Tragedia a Caggiano: 34enne muore travolto da un trattore

Dramma nella tarda mattinata a Caggiano. Un giovane di 34 anni è morto mentre lavorava in un terreno agricolo. L’incidente si è consumato in località Santa Caterina. Stando alle prime ricostruzioni l’uomo si trovava a bordo di un trattore, stava eseguendo alcuni lavori quando qualcosa è andato storto.

Il mezzo infatti lo ha travolto, schiacciandolo sotto il suo peso. Immediato l’allarme: sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i Carabinieri.

Il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Alle forze dell’ordine, ora, il compito di ricostruire il tragico incidente e le cause che lo hanno determinato. Grande il cordoglio nella comunità di Caggiano per la morte del 34enne.