“Settembre culturale” ad Agropoli: primo bilancio con il Consigliere Crispino | VIDEO

AGROPOLI. Ad una settimana dall’inizio della XIV edizione del “Settembre Culturale”, abbiamo incontrato il Consigliere Francesco Crispino, che ci ha parlato del bilancio di queste prime serate ricche di grandi nomi della cultura, del giornalismo e dello spettacolo.

Nonostante siano trascorsi solo pochi giorni dall’inizio, la splendida cornice del Castello Angioino Aragonese, ha fatto da sfondo ad un parterre di grandi ospiti; che hanno presentato i loro libri attirando, sera dopo sera, tantissime presenze.

Bilancio più che positivo: queste le parole di Crispino

“Organizzare tutto per via del periodo storico complicato non è semplice, ma è una soddisfazione grandissima essere riusciti a tornare in presenza per presentare questi eventi, ripartire dalla cultura è fondamentale; spazio anche per i giovani che, quest’anno, hanno grande rilievo nella rassegna, bilancio assolutamente positivo”, afferma Crispino.

Ecco alcuni dei prossimi appuntamenti in programma

Il cartellone è ancora ricco di presenze, i prossimi appuntamenti vedranno: Andrea Scanzi, Tiziana Ferrario, Roberto Vecchioni, Paolo Crepet, solo per citarne alcuni.