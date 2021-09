Palinuro accoglie i profughi afgani: arrivati 6 nuclei familiari

CENTOLA. Anche Palinuro, come altre località campane, accoglie profughi afgani in fuga dal loro Paese. Arrivati nei giorni scorsi nella frazione costiera di Centola sei nuclei familiari, comprendenti adulti e quattro bambini. Sono ospitati in una struttura gestita da una cooperativa sociale attiva da anni nel settore dell’accoglienza.

I nuovi arrivati si sono integrati perfettamente e sono stati ben accolti dagli altri immigrati già presenti nel centro.

Le famiglie afghane sono giunte a Palinuro dopo aver superato il periodo di quarantena presso l’ospedale del Mare di Napoli. Fanno parte di un gruppo molto più ampio di afgani accolti in Campania e ospitati nei vari territori. Diversi i centri cilentani che hanno detto si alla possibilità di accogliere queste famiglie

L’impegno è quello di dare loro non solo una prima accoglienza, cercando di alleviare le sofferenze ed i disagi patiti, ma anche aiutarle a costruire una nuova prospettiva di vita ed un futuro migliore.