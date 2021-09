Meteo: ciclone sul Tirreno, interesserà anche il Cilento? | VIDEO

Dopo il piccolo vortice della scorsa settimana, nei prossimi giorni vivremo una sorte di replay con il tempo che peggiorerà per l’approssimarsi da ovest di un nuovo centro di bassa pressione. Questa volta il sistema scorrerà in mare aperto dove avremo forti temporali e venti sostenuti mentre sulla terraferma i fenomeni saranno molto più blandi o assenti.

Questi piccoli vortici sono frequenti a causa della notevole energia in gioco dovuta a tutto il calore accumulato dai nostri mari finora ed è un bene che in questo caso la traiettoria resti meridionale e in mare altrimenti avremo avuto il rischio di nubifragi come per esempio accadrà in Sardegna o Calabria.

Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano nel week end.

SABATO: tempo instabile con rovesci o temporali possibili in particolare lungo la fascia costiera. Non mancheranno le schiarite. Temperature in calo.

DOMENICA: condizioni più soleggiate ovunque. Temperature senza variazioni di rilievo.