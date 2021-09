In classe in sicurezza: ad Atena Lucana test gratuiti per gli alunni

ATENA LUCANA. Rientro in classe in sicurezza. Test anticovid gratuiti alle alunne e agli alunni delle scuole di Atena Lucana. E’ questa l’iniziativa dell’amministrazione comunale in vista del ritorno tra i banchi.

«Il 15 settembre le nostre ragazze e i nostri ragazzi torneranno tra i banchi di scuola e l’Amministrazione comunale al fine di garantire un rientro in classe in sicurezza ha organizzato due giornate di test antigenici gratuiti destinati alle alunne e agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Atena Lucana», fanno sapere da palazzo di città.

I test verranno effettuati lunedì 13 settembre dalle ore 11:00 alle ore 16:00 presso la sede della Colomba Soccorso e martedì 14 settembre dalle ore 11:00 alle ore 16:00 all’Auditorium comunale di Atena Lucana Scalo.

Intanto oggi il camper dell’Asl Salerno è giunto a Teggiano, presso l’istituto superiore, per eseguire le vaccinazioni su studenti, genitori e personale scolastico; domani appuntamento a Montesano Scalo.