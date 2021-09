Giovane si masturba in centro davanti a due donne, choc a Capaccio

CAPACCIO PAESTUM. Giovane si masturba in auto in pieno centro. E’ quanto accaduto nella serata di ieri, intorno alle 20, a Capaccio Scalo. A raccontare l’episodio è una donna che al termine della giornata lavorativa si è fermata nei pressi di un negozio a parlare con una collega. D’un tratto le due si accorgono di qualcosa: un ragazzo tra i 25 e i 30 anni che si trovava in una Fiat Punto inizia a guardarle con insistenza e a sorridere.

Giovane si masturba davanti a due donne: il racconto

«Noi continuiamo a chiacchierare e lui continua a stare lì, a pochi metri da noi, a sorridere e a fissare. Il sorriso inizia a diventare fastidioso e lo sguardo inquietante. Anche i movimenti che fa sono strani. Così le chiacchiere spensierate di fine turno si bloccano e iniziamo a far caso a quello che sta facendo il ragazzo in macchina», racconta una delle involontarie protagoniste della vicenda.

«Ci rendiamo conto immediatamente – aggiunge – che quel tipo si sta masturbando, davanti a noi, in pieno centro e che continua a farlo nonostante abbia capito che noi ce ne siamo accorte».

La reazione

L’accaduto provoca prima sorpresa e incredulità, poi rabbia e indignazione.

«All’inizio sei ferma immobile, impietrita perché pensi che non è possibile che stia accadendo davvero, in un paese, in pieno centro, a quell’ora della sera. Poi però realizzi e ti sale una rabbia incontrollabile e spaccheresti il mondo perché, nel 2021, questi episodi non sono più tollerabili, sono vere e proprie violenze e non è più giustificabile con un ma sarà un pazzo», continua la donna che era presente alla scena.

E prosegue: «No, non è un pazzo, è una persona che si arroga il diritto di commettere una violenza su altre, pur non toccandole nemmeno con un dito, pur non pronunciando nemmeno una parola. Ecco, io stasera ho vissuto sulla mia pelle tutto questo e sono amareggiata e disgustata».

«Spero lo rintraccino, voi nel frattempo fate attenzione», conclude la testimone.