Appello di De Luca: “dobbiamo arrivare a 5 milioni di vaccinati”

“In Campania abbiamo somministrato 4 milioni di prime dosi e 3,5 milioni di seconda dose. Per stare tranquilli dobbiamo arrivare a 5 milioni con due dosi ma nell’ultima settimana abbiamo avuto un rallentamento significativo”.

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella sua diretta settimanale Facebook.

“Ipotizzavamo – ha spiegato – in questa fase di somministrare 40.000 dosi al giorno per arrivare a un milione in un mese, ma nell’ultima settimana arriviamo a 20.000 al giorno. Per l’obiettivo dei 5 milioni i tempi si allungano così di due mesi.

Ripeto l’appello alla vaccinazione per prima dose e richiamo, dobbiamo muoverci, la variante delta complica i problemi e se perdiamo tempo faremo conti con altre varianti. Nonostante questo c’è una tenuta buona in Campania al momento, senza incrementi significativi e con il 2,6-2,8 di tasso di occupazione delle terapie intensive”.