L’almanacco del 9 Settembre 2021

Almanacco del 9 Settembre 2021

Santi del giorno: San Pietro Claver (Sacerdote) protettore degli schiavi e delle missioni presso i popoli neri.

San Sergio I (Papa – festeggiato anche l’8)

San Gorgonio di Roma (Martire)

Etimologia: Sergio, è ancora sconosciuta l’origine del personale latino “Sergius”, diffuso già tra i romani italianizzato in Sergio. Tornò di moda alla fine del secolo scorso, grazie ad alcuni personaggi della letteratura russa.

Proverbio del giorno:

Se piove per San Gorgonio, tutto l’ottobre è un demonio.

Aforisma del giorno:

Le peggiori cricche sono quelle composte da un uomo solo. (Shaw)

Accadde Oggi:

1501 – Michelangelo inizia a lavorare al David: In questa data Michelangelo Buonarroti iniziò a lavorare per la prima volta al blocco di marmo da cui trasse fuori il celebre David, destinato a diventare l’ideale perfetto di bellezza maschile nell’arte. Commissionata dalla corporazione Arte della Lana e dagli Operai del Duomo di Firenze, l’opera doveva rappresentare, nelle intenzioni di questi ultimi, un’immagine diversa dell’eroe biblico, rispetto all’iconografia tradizionale. Un’opera monumentale che doveva scrivere un nuovo corso della scultura e in generale dell’arte universali.

Sei nato oggi? I nati il 9 settembre devono continuamente far fronte a situazioni impegnative, di solito prodotte più dalla loro stessa natura complicata che dal destino. Se potessero imparare ad assumere più spesso la linea la linea di minor resistenza, e non prendere sempre la via più difficile, avrebbero certamente una vita molto più tranquilla, anche se forse meno avventurosa. Non c’è dubbio che i nati il 9 settembre siano portati per le sfide. Facilmente annoiati, essi trovano insopportabile limitarsi a stare seduti e fare, anno dopo anno, sempre le stesse cose con gli stessi, prevedibili, risultati. Di conseguenza sono sempre alla ricerca, consapevole o inconsapevole, di luoghi nuovi e situazioni particolari, e un tale desiderio può anche svilupparsi dall’interno, dalla sensazione che manchi qualcosa, a prescindere dal successo che magari hanno già ottenuto. Molto anzi, sentono il bisogno di cercare questo elemento mancante fin dall’infanzia.

Celebrità nate in questo giorno:

1960 – Hugh Grant: Nato a Londra, è un attore di grande successo, apprezzato soprattutto nel genere commedia e sentimentale.

1918 – Oscar Luigi Scalfaro: Nato a Novara e morto a Roma nel 2012, politico e magistrato, è stato il nono Presidente della Repubblica, in carica dal 1992 al 1999.

1975 – Michael Bublé: È il Sinatra del nuovo millennio, per lo stile volutamente ispirato al celebre interprete di My Way.

1963 – Roberto Donadoni: Nato a Cisano Bergamasco (in provincia di Bergamo), è un ex giocatore degli anni Ottanta e Novanta di Atalanta e Milan.

Scomparsi oggi:

1998 – Lucio Battisti: Per molti è il più grande in assoluto della musica leggera italiana, riferimento imprescindibile per ogni generazione di artisti.

2013 – Alberto Bevilacqua: Nativo di Parma, è stato un noto scrittore, regista e sceneggiatore italiano, stimato anche come poeta e giornalista.

1901 – Henri de Toulouse-Lautrec: Nato ad Albi, in Francia, e morto a Saint-André-du-Bois nel 1901, è stato uno degli artisti postimpressionisti più importanti dell’Ottocento.

1976 – Mao Tse-tung: Rivoluzionario e politico cinese, è stato uno dei principali protagonisti della storia del Novecento.