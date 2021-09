Il sondaggio: verso obbligo vaccinale se non si raggiunge il target del 90%. Favorevole?

Rimandate a fine settembre le giuste valutazioni in base alle quali decidere se rendere il vaccino anti Covid-19 obbligatorio per tutti. A parlarne è il sottosegretario alla Salute Costa il quale speranzoso afferma che per fine settembre, vista la fiducia conquistata dai cittadini, si potrà arrivare ad un buon 90% della popolazione vaccinata.

La maggioranza di Governo risulta essere, ancora una volta spaccata in due. Mario Draghi è favorevole all’obbligo vaccinale, Letta garantisce pieno sostegno al premier, così come il Presidente Mattarella. Il leader della Lega Salvini si proclama contrario,sostenendo che questo non è ancora previsto in nessun paese europeo. L’Italia per Matteo Salvini, non deve fare da scuola al resto dell’ Europa.

Con il nostro sondaggio abbiamo chiesto anche a voi lettori di esporre la vostra opinione. Il 75% è assolutamente favorevole all’estenzione dell’obbligo.

“Iniziamo un terzo anno scolastico accompagnati dal Covid, non possiamo permetterci ulteriore chiusure e preoccupazioni” dice Marianna, insegnante.

“Con i vaccini la variante Delta, che è quella più contagiosa ed anche più pericolosa, sembra sia stata tenuta a bada. Se ci vaccinassimo tutti, si creerebbe uno scudo ancora più forte.” afferma Claudio.

Meno convinta Teresa che sostiene: “Ancora che parlate di vaccino? Svegliatevi, è tutto ancora in via sperimentale. Mi tolgono la possibilità di fare vita normale? È anticostituzionale”.

Intanto nelle ultime ore si sta facendo strada un’alternativa: rendere obbligatorio il vaccino solo per determinate categorie. Ai sanitari (per i quali già è previsto l’obbligo) si aggiungerebbero anche le forze dell’ordine e i dipendenti della pubblica amministrazione, oltreché gli over 50, e gli 80enni tra i primi a vaccinarsi, e categoria fortemente a rischio.

Al prossimo sondaggio.