Vibonati: manca personale, dipendente in pensione torna a lavoro

VIBONATI. Vista l’emergenza epidemiologica da Covid-19, a partire da Marzo 2020, il Governo ha ritenuto opportuno sospendere lo svolgimento dei concorsi pubblici e, pertanto, le procedure concorsuali avviate dal Comune di Vibonati per la copertura dei posti vacanti programmati per l’anno 2020, risultano ancora in corso di realizzazione.

Tanti i disagi legati alla mancanza di personale

I posti da coprire erano 3, i categoria C con un contratto a tempo indeterminato, di cui n. 1 posto con profilo di istruttore Amministrativo a tempo pieno.

Durante questi mesi, però, si sono registrate nuove cessazioni del servizio per un numero di 6 unità di categoria C e B a tempo pieno, di dipendenti che hanno fatto ricorso alla nuova disciplina previdenziale “Quota 100”.

In seguito ai pensionamenti, il Comune di Vibonati, guidato dal Sindaco Francesco Brusco, attualmente, registra un organico di 8 dipendenti rispetto ad una dotazione organica composta da 23 unità.

Il Settore Amministrativo registra una forte carenza di personale, per questo motivo non si riesce a garantire la funzionalità dei servizi istituzionali all’utenza.

La decisione del Comune di Vibonati per garantire servizi migliori ai cittadini:

In seguito a queste problematiche, si è deciso di inserire nell’organico un ex dipendente che aveva già prestato servizio nel Comune di Auletta, con un profilo professionale di istruttore amministrativo, a titolo gratuito, per prestazioni lavorative per lo svolgimento delle funzioni di competenza nell’ambito del Servizio per la gestione del servizio di segreteria e protocollo informatico.

Il sig. Giancristiano Francesco, questo il nome del dipendente, è in possesso di tutte le competenze necessarie per lo svolgimento dei servizi dell’amministrazione; l’incarico temporaneo (6 mesi) e a titolo gratuito, è funzionale al fine di garantire un servizio agevole per l’intera amministrazione comunale.