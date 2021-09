Sessa Cilento ricorda Mariano Marrone, ad otto anni dalla scomparsa

SESSA CILENTO. Otto anni dalla scomparsa di Mariano Marrone che l’8 settembre 2013, quarantottenne, perse la vita a causa di un infarto. All’epoca Mariano Marrone era nel pieno della sua attività di consigliere comunale; eletto nella compagine dell’allora sindaco Francesco Lombardo, si stava dimostrando particolarmente sensibile al mantenimento del decoro nei suoi luoghi del cuore.

Per nessuno a San Mango Cilento, frazione dove abitava, il ricordo dell’amico Mariano si è mai affievolito e già da tempo a lui è stata intitolata una piazzetta nel suo rione. Se gli amici di sempre non hanno colmato il vuoto lasciato da Mariano, a fare i conti con la sua mancanza rimangono soprattutto i figli Nicole e Giuseppe.

“Non posso vederti – scrive la primogenita – ma tu sei sempre così presente in tutto quello che faccio, non c’è giorno in cui io non finisca a pensare a tutto il bello che eri.”

In un paese di poche anime come San Mango Cilento, gli eventi della vita non sono mai soltanto un fatto privato, che siano gioie o grandi dolori. Mariano resterà a lungo nei ricordi di tutti; sguardo bonario e risata contagiosa che in molti giurano di sentire ancora tra una briscola e un pronostico elettorale.