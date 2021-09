Salento: lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio

SALENTO. Via Vignali non dispone di spazi da adibire alla sosta nonostante sia il percorso ufficiale con i paesi vicini. In particolare con Vallo Scalo e la stazione ferroviaria e adoperata da tutti i residenti.

Per questo motivo, l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gabriele De Marco, ha incaricato l’Utc di avviare un progetto dei lavori che servirà alla realizzazione di un nuovo parcheggio.

La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo dei criteri. Fabbisogni della collettività, qualità architettonica, conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Il progetto dei lavori prevede una somma pari a € 22.706,75, di cui € 19.979,10 e € 2.727,65 somme a disposizione dell’Amministrazione.