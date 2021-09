Il Presidente Strianese a Palazzo Sant’Agostino riceve il Forum dei Giovani di Polla

Il Presidente della Provincia di Salerno ha ricevuto a Palazzo Sant’Agostino la delegazione del Forum dei Giovani di Polla, guidata dall’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Polla, Federica Miglioli.

“Ho incontrato con molto piacere – dichiara il Presidente Michele Strianese – i giovani del Forum di Polla, molto attivi sul territorio nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Campania “Giovani in Comune”. I ragazzi mi hanno chiesto informazioni sulle competenze dell’Ente Provincia e abbiamo parlato di tutte le attività che abbiamo in corso nei comuni della provincia che riguardano la viabilità, l’edilizia scolastica, l’ambiente, ecc.

È fondamentale il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani nelle varie tematiche di cittadinanza attiva, per questo ringrazio l’Assessore Miglioli che li ha accompagnati e tutti i ragazzi che mi hanno raccontato del loro impegno nel proprio comune. Per costruire un futuro diverso abbiamo veramente bisogno di giovani donne e uomini particolarmente motivati e carichi di entusiasmo come loro.”