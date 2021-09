Agropoli: domani inaugurazione del Segretariato Sociale

AGROPOLI. Sarà inaugurata giovedì 9 settembre alle ore 12 la sede del Segretariato Sociale di Agropoli. I locali, messi a disposizione dal Comune sono ubicati in via Cristoforo Colombo, alle spalle della scuola “Gino Landolfi”.

Al taglio del nastro prenderanno parte il sindaco di Agropoli Adamo Coppola, l’assessore alle politiche sociali Maria Giovanna D’Arienzo, Antonio Aloia, sindaco di Vallo della Lucania (Comune capofila del Piano di Zona S8), autorità civili e militari.

Il Segretariato Sociale rappresenta un importantissimo servizio in favore della comunità. Gli sportelli, infatti, saranno in grado di fornire informazioni e assistenza per affrontare esigenze personali e familiari.

La sua attività, inoltre, orienterà i cittadini verso il sistema delle prestazioni erogate dal Piano di Zona; accoglierà gli utenti e ascolterà le loro problematiche; effettuerà una prima lettura del bisogno rappresentato da chi accede agli uffici attraverso l’attività di assistenti sociali, psicologi, educatori o altri professionisti. Infine porterà avanti il progetto Home Care Premium promosso dall’ Inps per l’assistenza alle persone con disabilità.

Importante novità per Agropoli, per i cittadini e per tutti gli amministratori

«Era da tanto tempo che auspicavamo di avere un polo sociale dove convergessero tutti i servizi – dice l’assessore alle politiche sociali Maria Giovanna D’Arienzo – L’attivazione del Segretariato Sociale rappresenta una importante novità per la città di Agropoli, ma anche per cittadini e gli stessi amministratori dei comuni del comprensorio che potranno avvalersi di un ufficio territorialmente più vicino rispetto a quello di Vallo della Lucania dove confrontarsi con il coordinatore del Piano di Zona e recepire informazioni sui servizi e le prestazioni offerte; avere una unica sede ci consentirà anche di superare taluni problemi logistici che avevamo in passato, quando erano presenti più uffici dislocati in diversi punti del territorio comunale».

Risposta concreta alla comunità e alle fasce deboli

«Il Segretariato Sociale è la porta di accesso al sistema dei servizi sociali – afferma il sindaco Adamo Coppola – pertanto con la sua apertura diamo una ulteriore risposta concreta alla nostra comunità e in particolare alle fasce deboli della popolazione che potranno contare su uno spazio fisico destinato all’ascolto costante delle esigenze dei singoli. Con il Segretariato Sociale rafforziamo il campo delle politiche sociali. Assicuriamo le prestazioni necessarie a ridurre o a rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini con interventi immediati. Il nostro impegno in questa direzione è continuo e incessante».