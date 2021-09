Viabilità: Stio – Vallo della Lucania, presto lavori su Sr488

STIO. Dopo tre anni potrebbero prendere il via i lavori per la strada che collega Stio e Vallo della Lucania. Un’opera strategica per collegare i piccoli centri del comprensorio con Vallo, Comune capofila per l’area e centro di servizi.

S488: il finanziamento

Per la Sr488 erano stati stanziati fondi da parte del Cipe per realizzare un progetto da circa 3milioni di euro. La procedura d’appalto, però, si concluse con la mancata aggiudicazione dei lavori per il rilevamento di talune anomalie.

Aggiudicazione dell’appalto: caso al Tar

Il caso finì al Tar che nel luglio scorso si è pronunciato in favore della ditta seconda classificata che intanto aveva presentato ricorso.

Così nelle scorse settimane il Comune di Stio ha potuto procedere all’aggiudicazione delle opere a quest’ultima.

Gli interventi riguardano la manutenzione e la messa in sicurezza della Sr488.