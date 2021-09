Viabilità: fondi per la Sp35 a Petina

Buone notizie per la comunità di Petina. Il Comune è risultato beneficiario di fondi per la Sp35 che collega il Capoluogo con Petina Scalo. Al centro alburnino è andato un finanziamento di un milione di euro da parte del Ministero dell’Interno.

Le opere garantiranno il rifacimento con allargamento dei ponti stretti della principale via di accesso al paese.

“Continua l’impegno per il miglioramento infrastrutturale del nostro paese che nei prossimi mesi vedrà l’amministrazione impegnata all’ottenimento di ingenti finanziamenti per la strada per la montagna per la quale sarà previsto il collegamento con la fondovalle calore così come per la strada per Polla”. Queste le parole del sindaco Domenico D’Amato.