Lo Yacht di Valentino approda nella baia di Sapri

Il lussuoso yacht TM Blue One di Valentino arriva nella Baia di Sapri. A bordo dello yacht ci sarebbe il noto stilista che ha scelto per qualche giorno di relax le coste di Calabria e Campania, toccando tra le altre le località di Positano e Vibo Valentia.

Il TM Blue One è uno yacht a motore lungo 46,32 metri. Il TM Blue One presenta il design esterno di Gerhard Gilgenast, mentre gli interni sono stati realizzati da Peter Marino, con l’architettura navale di Gerhard Gilgenast . Il superyacht, consegnato nel 1988, può accogliere fino a 10 ospiti e ha anche alloggi per 9 membri dell’equipaggio, incluso il capitano. Ha lo scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio.

Lo yacht T.M. Blue One è una nave storica costruita più di trent’anni fa dai Cantieri Picchiotti. Per il varo volle come madrina una splendida Sophia Loren.