Cilento: ultimi giorni per il Metrò del Mare

Ultimi giorni per il Metrò del Mare. Il servizio ha preso il via lo scorso agosto, seppur in versione ridotta, e si concluderà la prossima settimana. I collegamenti dal Cilento interessano Castellabate e Agropoli; da qui sarà possibile salpare per raggiungere la Costiera Amalfitana.

In questi ultimi giorni di servizio, la Coast Lines Spa ha deciso di offrire la possibilità a tutti residenti nel Comune di Agropoli e nel Comune di Castellabate degli sconti sui biglietti. Sarà possibile raggiungere Amalfi o Positano a 4.70 euro a tratta.

Ecco tutti gli orari del Metrò del Mare

La partenza da Agropoli: è alle ore 8.55 con arrivo ad Amalfi alle ore 10.35 e Positano alle ore 10.55

Dal porto di San Marco di Castellabate: la partenza è alle ore 9.20 con arrivo ad Amalfi alle ore 10.35 e a Positano alle ore 10.55

Il ritorno è con partenza da Amalfi alle ore 17.30 e da Positano alle ore 17.00 con arrivo ad Agropoli alle ore 19.10 e a Castellabate alle ore 18.45