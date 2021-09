Perito nuovo impianto per la pubblica illuminazione

PERITO. Il comune di Perito, retto dal sindaco Carlo Cirillo, ha deciso di accendere un muto con la Cassa Depositi e Prestiti per costruire l’impianto di pubblica illuminazione in località Isca Abate. Una necessità questa per l’Ente: la zona in questione, infatti, ne era ancora ad oggi sprovvista.

L’amministrazione può accedere al mutuo in quanto ha rispettato il limite di indebitamento fissato per l’anno 2021 ed ha quindi chiesto un finanziamento per un importo di 200.000 euro.

Nei prossimi giorni verrà con ogni probabilità chiarita anche la suddivisione dell’importo tra esecuzione dei lavori e oneri di progettazione e previsti per legge. Con le variazioni di bilancio previste, fanno sapere da Palazzo di Città, “vengono rispettati gli equilibri stabiliti in bilancio nonchè i vincoli previsti dalle norme in materia di finanza pubblica”.