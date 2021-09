Lite a Palinuro: accoltellato 46enne

CENTOLA. Violenta lite a Palinuro, un 46enne finisce accoltellato in ospedale e per un 41enne scatta la denuncia. L’aggressione è avvenuta sabato sera poco dopo le 19, lungo la strada Mingardina, in un terreno non distante dalla sponda del fiume Mingardo.

Lite a Palinuro: la dinamica

Due persone di nazionalità straniera, un polacco e l’altro rumeno, si sono ritrovati nei pressi di un noto impianto per la frantumazione del calcestruzzo e per cause ancora da accertare hanno iniziato a litigare violentemente.

La situazione è degenerata in pochi minuti. Dalle parole sono passati alle mani fin quando uno di loro ha estratto un coltello e ferito gravemente il rivale. A quel punto i due si sono fermati probabilmente anche grazie all’intervento di altri connazionali presenti sul posto che non appena la situazione è degenerata hanno fatto scattare l’allarme.

I soccorsi

Immediatamente è partita la macchina dei soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 dal Saut di Palinuro e i carabinieri della stazione di Centola. Il malcapitato è stato trasferito all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove i sanitari, vista la gravità della situazione, lo hanno portato subito in sala operatoria per sottoporlo ad un delicato intervento chirurgico. Nella lite ha riportato una profonda ferita all’addome.

Le indagini

Da una prima ricostruzione da parte di chi indaga sull’episodio, ad avere la peggio è stato il 46enne rumeno, che è stato colpito da un fendente alla pancia. Ad intervenire sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Centola che hanno raccolto tutti gli elementi utili per ricostruire l’accaduto.

Fondamentali per arrivare alla verità dei fatti saranno le testimonianze rese dagli altri presenti sul posto e che hanno assistito alla lite. Tra il polacco e il rumeno pare ci fossero vecchi attriti, una questione in sospeso. L’accoltellato è tuttora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Luca.