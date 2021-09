Incidente sul lavoro a Montesano: grave un operaio

Incidente sul lavoro questa mattina a Montesano sulla Marcellana. Due persone sono rimaste ferite in un cantiere edile a seguito del crollo di un solaio. Per uno dei due operai, un cittadino rumeno residente a Sassano, è stato necessario il trasferimento in ospedale a Salerno in eliambulanza; l’altro, residente a Padula, è stato trasportato dai sanitari del 118 presso il “Luigi Curto” di Polla. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto anche i carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare se sussistono eventuali responsabilità e gli uomini della polizia municipale.

L’incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina a Montesano Scalo, in un immobile in costruzione in via Nazionale.