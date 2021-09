Celle di Bulgheria, in municipio sportello informativo del Piano di Zona

CELLE DI BULGHERIA. Uno sportello Informativo del Piano di Zona negli uffici del Comune di Celle di Bulgheria. Per raccogliere istanze, per informare i cittadini, per fornire una prima assistenza alle persone in difficoltà.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività del Comune messe in campo, in sinergia con il Piano di Zona, per sostenere tutte le persone che, per le più disparate ragioni, vivono condizioni di fragilità.

Lo Sportello Informativo, aperto tutti i lunedì dalle 9 alle 13, è un servizio di informazione, di orientamento e di sostegno per quanto concerne la rete dei servizi e delle opportunità offerte dalla legislazione vigente alle famiglie in difficoltà.

“La necessità di attivare lo sportello informativo nel nostro Comune – ha spiegato il sindaco Gino Marotta – nasce dal bisogno di essere più vicino soprattutto a chi ha difficoltà a spostarsi come anziani e disabili. Ma anche per fornire informazioni sull’offerta dei servizi, sulle procedure di accesso e segnalare eventuali richieste al servizio sociale professionale”.

Il servizio è gestito dalla cooperativa sociale La Meridiana. “Si tratta di un vero e proprio sportello di prossimità – aggiunge Gianfranca Di Luca, coordinatrice del Piano di Zona S9 – una novità importante nel panorama dei servizi del welfare. Vogliamo che il nostro sistema di sostegno sociale diventi flessibile, capace di rispondere alle reali esigenze degli uomini e delle donne in difficoltà, e che sia capace di fare informazione e sensibilizzazione”.