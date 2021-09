Camerota: ritrovata la donna dispersa, sta bene

Stamattina attimi di apprensione a Marina di Camerota, quando, improvvisamente, una donna non aveva dato più notizie da circa due ore.

La donna Teresa Lupo, ospite di un Villaggio turistico era scomparsa in località Capogrosso. Una volta scattato l’allarme, hanno preso il via le ricerche sia via terra che via mare.

La signora è stata ritrovata, in buone condizioni, questo pomeriggio, su una panchina, a 50 metri dal Residence che la ospita. Resta da capire cosa abbia spinto la donna ad allontanarsi senza dare notizie di se per diverse ore.