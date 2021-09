Ad Altavilla Silentina un open day per Majorettes

Si parte sabato 18 settembre con un open day, rivolto a tutti coloro che vorranno conoscere la disciplina delle Majorettes.

L’evento si svolgerà presso il Campo di basket di Cerrelli, in Piazza Don G.Russolillo, dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

“Sarà un anno ricco di novità, sia a livello tecnico che di aggregazione e, anche di confronto con altri Gruppi Majiorettes di tutta Italia” – afferma la professoressa Mirella Manduca, presidente ed istruttrice dell’A.S.D . Le Ginestre.

Sono, infatti, previsti incontri e stage con personaggi di spicco nella disciplina del Twirling, ed è in progetto la formazione di una Street band con la collaborazione del Gruppo Majorettes di Capaccio”. Il Gruppo Le Ginestre nasce nel 2017, assume la veste di A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica) nel 2019.

Conta oggi circa 20 elementi e ben quattro Istruttrici con Tesserino tecnico di base. Le attività si svolgono in affiliazione con il CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale). Il Gruppo è suddiviso in quattro categorie: Kids, dai 4 ai 6 anni; Cadet, dai 7 ai 10 anni; Junior, dagli 11 ai 14 anni; Senior, dai 15 anni in su; Vintage, ex Majorettes, ora madri di famiglia che, nonostante il passare degli anni e l’accumularsi degli impegni, non hanno perso l’amore per questo Sport e si allenano assieme per mantenere viva la loro passione.

“Ringrazio per la disponibilità degli spazi sportivi il Comune di Altavilla Silentina e il Dirigente Scolastico dott. Vincenzo Fauceglia – continua la Presidente – venite a conoscere le nostre majorettes e la nostra disciplina: un mix di eleganza ed emozioni!”.

L’attività sportiva si svolgerà nel rispetto dei Protocolli delle Federazioni CONI, di indirizzo per il contrasto e il contenimento dei rischi da contagio virus Covid 19. Informazioni e iscrizioni Anno sportivo 2021/2022: 333 6149514