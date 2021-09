Trentinara, riqualificazione per la palestra della scuola “Aldo Moro”

TRENTINARA. La scuola Aldo Moro di Trentinara potrebbe presto essere riqualificata per ciò che concerne l’area di gioco adibita ad uso didattico, la palestra. L’iniziativa, infatti, della giunta guidata dal sindaco Rosario Carone va proprio in questa direzione.

L’Ente ha chiesto un finanziamento da parte del MIUR all’interno del bando realizzato per questa tipologia di interventi nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia più l’Abruzzo considerate “meno sviluppate” ed “in transizione”.

Quadro economico di spesa per gli interventi fissato in 350.000 euro: di questa somma 281.500 per l’esecuzione materiale dei lavori, il resto assegnato al capitolato sulle spese tecniche e degli oneri previsti per legge.

L’iniziativa è inclusa nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2021-2023.