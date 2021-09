Castelnuovo Cilento: punta alla riqualificazione della scuola per l’infanzia

CASTELNUOVO CILENTO. Il comune, retto dal sindaco Eros Lamaida, ha presentato al MIUR, il ministero dell’Istruzione, il progetto di adeguamento funzionale,messa in sicurezza dell’impiantistica e allestimento della mensa della scuola per l’infanzia di via Nazionale.

L’Ente lo ha candidato al bando messo in campo dal dicastero guidato dal ministro Patrizio Bianchi e dedicato agli Enti locali delle regioni cosiddette “meno sviluppate” e “in transizione” (tutte quelle del Mezzogiorno più l’Abruzzo). 200.000 euro il quadro economico di spesa previsto da Palazzo di Città: di questa somma 137.294,93 euro saranno indirizzati al capitolato dedicato all’esecuzione materiale dei lavori, la restante parte invece alle spese tecniche, anche di progettazione esecutiva e direzione dei lavori, nonchè a verifiche e collaudi.

La riqualificazione della scuola nella frazione Pantana, sarà inserita nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche alla prima variazione utile ed all’eventuale variazione di bilancio.