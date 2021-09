Agropoli: nuovi open day per il vaccino | 6-7-10 Settembre

AGROPOLI. Dopo il successo dei precedenti open day ad Agropoli e in tutto il Cilento, tornano altri appuntamenti per potersi vaccinare senza bisogno di prenotazione, ma solo munendosi della tessera sanitaria.

Viste le numerose richieste, l’ASL ha ritenuto opportuno organizzare altri open day. Si partirà il 6 e il 7 Settembre dalle ore 15.00 alle ore 19.00 aperti a tutte le fasce d’età autorizzate e, poi, il 10 Settembre, sempre dalle 15.00 alle 19.00, giornata dedicata a coloro che hanno effettuato il vaccino durante la serata del 20 agosto scorso, in Piazza Vittorio Veneto.

Gli open day si svolgeranno tutti presso il Centro vaccinale Covid-19 “Città di Agropoli” a Viale Lombardia. Saranno disponibili 300 vaccini Pfizer. Nonostante la campagna vaccinale stia accelerando, si sono registrate, nei giorni scorsi, delle polemiche per i cittadini che hanno ricevuto la loro prima dose lo scorso agosto nell’open day ad Agropoli:

Dice un cittadino: «Ho regolarmente effettuato il vaccino e due settimane dopo ho ricevuto il green pass. Dopo la somministrazione il personale mi ha informato che la data della seconda dose mi sarebbe stata comunicata via email, ma ad oggi non ho ancora ricevuto alcuna notizia e sono già trascorsi 21 giorni».

Ancora, prosegue un cittadino: «Siamo lasciati in un limbo dopo l’open day. All’Asl mi hanno detto di recarmi in un centro vaccinale anche senza prenotazione. Proverò nei prossimi giorni», dice un altro cilentano in attesa di seconda dose. Con questi ulteriori appuntamenti, in molti potranno finalmente sottoporsi alla seconda dose.