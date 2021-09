Agropoli: apre il Centro raccolta di località Malagenia | 6 Settembre

Il Centro di raccolta comunale di Agropoli diventa fruibile a tutti. Dopo l’inaugurazione dello scorso 4 agosto, i residenti a partire da lunedì 6 settembre potranno recarsi presso il Centro di raccolta di località Malagenia per conferire ingombranti già selezionati, sfalci di potatura e tutti i tipi di rifiuti riciclabili. Una importante novità, voluta fortemente dal sindaco Adamo Coppola e dall’assessore all’ambiente Rosa Lampasona, che consentirà di facilitare le operazioni di smaltimento dei rifiuti e di limitare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato in strade ed aree verdi.

Sarà aperto dal lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e il martedì e il venerdì dalle 15.00 alle 18.00.

Il servizio, garantito in collaborazione con la Sarim, sarà indirizzato esclusivamente ai privati residenti ad Agropoli. Da ottobre 2021, invece, anche le aziende operanti sul territorio comunale potranno smaltire qui i loro rifiuti.

«Un’altra promessa mantenuta – afferma il sindaco della Città di Agropoli Adamo Coppola – il Centro di raccolta comunale di Malagenia diventa pienamente operativo. Avviamo il servizio in via sperimentale e senza limitazioni. Sulla base della produzione media di rifiuti che registreremo in queste settimane, appronteremo un regolamento condiviso con il Consiglio comunale che stabilirà nei dettagli le modalità di conferimento dei materiali. Con l’apertura del Centro raggiungiamo un altro importante risultato, ampliando il ventaglio di possibilità che avranno i cittadini per smaltire i rifiuti».

«Ancora un tassello nel percorso di attenzione all’ambiente viene a riempirsi – dichiara l’assessore all’ambiente Rosa Lampasona – con l’apertura al pubblico del Centro di raccolta comunale. Un punto di conferimento al servizio dei cittadini che si aggiunge al porta a porta. Confidiamo che possa essere di ausilio a mantenere ancora più pulita la nostra Città».

Con l’apertura del Centro di raccolta comunale resterà comunque attivo il servizio di ritiro a domicilio di ingombranti e Raee, attivabile mediante prenotazione al numero verde 800 983 850.