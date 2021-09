A Pisciotta la presentazione del libro di Angela Veneroso “Complice la luna”

Sabato 4 settembre 2021 alle 20.30 prende il via la Rassegna Culturale “ I luoghi dell’anima a…Pisciotta” nella suggestiva Piazzetta del Carmine del borgo cilentano, in occasione della quale si terrà la presentazione del libro di Angela Veneroso “Complice la luna”, promosso dalla Nuova ProLoco di Pisciotta con il Patrocinio del Comune.

L’Autrice, che ha all’attivo precedenti pubblicazioni, è nata e vive a Pisciotta dove nelle notti di plenilunio, l’incanto argentato tra cielo e mare invita al silenzio, all’ascolto di se stessi. Compagna nei silenzi notturni e complice nell’ascoltare la voce del profondo, la Luna è la musa che dà vita a pensieri che si traducono in versi.

Quando la luna abbaglia con tutto il suo splendore, che riflette sul mare d’argento, non può non ispirare. Amica sempre presente nelle sere in cui, ora sul mare, ora sulla collina, scruta attenta, quasi a voler catturare chi la osserva per suscitare pensieri da tradurre in versi, invitando al sentire di sé stessi.

Da qui il progetto letterario “Complice la luna”. La complicitànella ispirazione e nella composizione poetica.

La realtà ha inciso notevolmente nella scrittura poetica, soprattutto quella a cui si legano le radici dell’autrice: il ”borgo natio” con la sua storia, la sua gente, i mestieri di una volta, le sue tradizioni…; il “mare” con le lampare e i suoi legami: vite di pescatori e dei loro affetti, le spiagge ricoperte di “agliaredde”; il ”sud” con i suoi tramonti, i caratteristici colori, gli inconfondibili sapori. Realtànon solo esterna, tuttavia. Un’analisi introspettiva e intima ha dato voce ai ricordi d’infanzia, a una fanciullezza fatta di sentire familiare e di esperienze emotive in lei sempre vive.

“Complice la luna” ha un comune denominatore: l’amore. Non per questo appare come una lettura scontata. Al contrario, è il risultato di un processo interiore dinamico, evolutivo, in continua trasformazione. Amore infuso e ispirato da entità speciali e da eventi che hanno impresso orme indelebili nel profondodell’autrice.

L’universalità di questo sentimento pervade anche il particolare di quelle liriche dedicate a luoghi, storie, ricordi in cui ciascuno puòriconoscersi e riconoscere qualcosa di intimo.

Diversi gli attori che si cimenteranno, nel corso della Rassegna,nelle Letture di fine estate attraverso l’interpretazione di alcune delle poesie contenute nella raccolta. A fare da sfondo opere pittoriche, rappresentazioni grafiche e musicali di artisti del luogocaratterizzato da un vivace fermento culturale.

In caso di pioggia l’evento si svolgerà presso la Biblioteca Comunale di Pisciotta ospitata nel Palazzo Marchesale.