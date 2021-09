Torraca tra i comuni con la percentuale di vaccinati più bassa: “Subito un open day”

TORRACA. E’ tra gli ultimi comuni in Campania per numero di vaccinati e, nei giorni scorsi, si è registrato un focolaio covid. Questa è una delle ragioni per cui i consiglieri di minoranza di Torraca, Carmine Cardino, Domenico Bruno e Luca Lombardi, hanno chiesto di istituire un open day per la somministrazione del vaccino anticovid.

Nella nota, indirizzata al direttore sanitario dell’ospedale di Sapri e al Comune, si precisa che “Torraca è un piccolo paesino di 1237 abitanti di cui la maggior parte è anziana, sola e non dotata di mezzo proprio”.

Se a ciò si aggiunge che il trasporto pubblico è carente e che molti di loro hanno difficoltà ad utilizzare le piattaforme informatiche per prenotarsi, si comprende in parte perché la percentuale di vaccinati è così bassa.

“Bisogna tutelare tutti, ma soprattutto tutelare gli anziani, perché sono l’identità e l’anima dei nostri territori”, scrivono i tre consiglieri.

Di qui la richiesta di un open day che possa essere esteso anche agli altri piccoli comuni che hanno le medesime criticità di Torraca.