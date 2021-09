Montecorice: Rosario Meola si dimette dalla carica di consigliere comunale

“Stamane ho rassegnato le mie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale di Montecorice. Una scelta meditata, autonoma e sofferta, ma nella piena consapevolezza, almeno nelle mie intenzioni, di ulteriore attaccamento ed amore per il mio territorio”. Così Rosario Meola, consigliere comunale di minoranza.

“Non si tratta di fuga dalle responsabilità, ne tanto meno di abbandono del territorio, della comunità e, soprattutto, degli amici che mi hanno sostenuto in campagna elettorale – prosegue Meola – Chi mi conosce lo sa bene e capirà che si tratta di un passo indietro per farne dieci avanti, per il territorio e per tutta la comunità”.

“Da parte mia farò in modo di rimanere nella mia terra a cui sono visceralmente legato ed a cui voglio comunque continuare a dare il mio contributo ed il mio incondizionato impegno, personalmente e politicamente come ho fatto tutti i giorni e a tutte le ore…anche di notte – conclude Meola – Chi mi subentrerà in Consiglio Comunale saprà onorare al meglio la carica e il ruolo, ne sono sicuro perché ne conosco e apprezzo i valori e le idee, avendole condivise”.

Al posto di Rosario Meola entrerà in consiglio comunale Amede Malzone.