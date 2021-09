SALA CONSILINA. Una ragazza ferita nell’incidente verificatosi oggi in località Fonti di Sala Consilina. E’ successo questa mattina.

L’auto, condotta da una ragazza di Buonabitacolo, per cause in corso di accertamento è uscita di strada e dopo essersi ribaltata è finita contro un palo dell’illuminazione pubblica.

La giovane è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Polla.