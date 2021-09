Omignano: restyling per la palestra scolastica

Il Comune di Omignano, guidato dal sindaco Raffaele Mondelli, ha deciso di partecipare all’Avviso Pubblico indetto dal Ministero dell’Istruzione per l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento.

Intervento di messa in sicurezza della palestra scolastica con i fondi del Ministero

In particolare l’Ente ha scelto di prendere parte alla tipologia di intervento relativa all’ “Adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco e/o di impianti sportivi adibiti ad uso didattico ,” e ha approvato il progetto relativo ai lavori di “Adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantisca palestra Scuola Secondaria di I° Grado “L.DA VINCI” in Via Nazionale in Omignano Scalo” per un importo complessivo di euro 270.000,00.

Interventi volti a contrastare l’abbandono scolastico, con progetti formativi finalizzati a favorire il tempo pieno

“Con tale Avviso si intende rendere le palestre e le mense non solo più sicure, ma anche più attrattive e funzionali ai processi di apprendimento: le finalità da perseguire sono, pertanto, quelle di incrementare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico, di consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno“.

Il relativo progetto sarà ammesso a finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico ministeriale.