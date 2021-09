Marina di Camerota: prorogato servizio 118

Il servizio del 118 estivo in località Porto a Marina di Camerota, in scadenza il giorno 31 agosto 2021, è stato prorogato al 15 settembre 2021.

«Ringrazio l’onorevole Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, per aver accolto la nostra istanza – dice Mario Salvatore Scarpitta, sindaco di Camerota -. Estendo i ringraziamenti al dottore Domenico Violante, direttore responsabile del 118; il dottore Mario Iervolino, direttore generale dell’Asl Salerno; il dottore Mario Rocco Calabrese, direttore sanitario; il dottore Franco Fragomeno, direttore del distretto di Sapri».

«Il 118 è un servizio essenziale e di estrema importanza per la nostra comunità. Considerato che Camerota a settembre ospita ancora tanti turisti – chiosa Scarpitta – era fondamentale ottenere questa proroga. Ne approfitto per ringraziare gli operatori sanitari che ogni giorno lavorano con responsabilità e sacrificio per garantire la sicurezza di tutti, considerando anche il periodo storico difficile che richiede un impegno ancora più gravoso».