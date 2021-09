Capaccio Paestum: arriva un nuovo autovelox

Più sicurezza, o forse, come sostiene qualcuno, necessità di fare cassa. Come? Con un nuovo autovelox. Il comandante della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, Natale Carotenuto, ha infatti reso noto che da questa sera, sulle strade comunali e provinciali che attraversano il territorio Capaccio Paestum, inizieranno i primi controlli con il nuovo autovelox mobile a tecnologia laser per la rilevazione della velocità.

Si tratta di uno strumento all’avanguardia ad alta definizione, utilizzabile anche di notte e per entrambe le corsie di marcia, che consentirà di effettuare la contestazione immediata delle violazioni dei limiti di velocità imposti dalla segnaletica stradale nonché di eseguire accertamenti con contestazione differita sulle strade dove è consentito.

Pertanto, si invitano gli automobilisti al rispetto rigoroso dei limiti di velocità vigenti, ovvero 50 km/h (e non 30 km/h come imposto da precedente ordinanza), sia sulle strade comunali che provinciali: si ricorda che, in caso di superamento del limite fino a 10 km/h, la multa da pagare varia tra 41 e 169 euro; se viene oltrepassato il limite tra 10 e 40 km/h, la sanzione varia tra 169 e 680 euro con la decurtazione di 3 punti sulla patente; tra 40 e 60 km/h di sforamento della velocità, la sanzione aumenta tra 532 e 2.127 euro, e diventano 6 i punti decurtati, con il rischio di sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Se poi il limite di velocità viene superato di oltre 60 km/h, la multa varia tra 829 e 3.316 euro ed i punti persi diventano 10, insieme alla sospensione della patente tra 6 e 12 mesi.