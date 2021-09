Roccagloriosa, al via la “Settimana Letteraria”

Tutto pronto per l’ottava edizione della “Settimana letteraria”, la rassegna culturale che si muove nelle strade e nelle piazze del borgo di Roccagloriosa. La manifestazione, organizzata dall’associazione Effetto Donna, prende il via domani con la presentazione del libro “Il segreto di Bruto” (Edizioni Spartaco) del giornalista e scrittore Raffaele Alliegro e culminerà il 7 settembre con una serata dedicata ai film per bambini ad Acquavena. Fulcro della rassegna, come di consueto, è la premiazione dei finalisti del Premio letterario Roccagloriosa.



Si inizia giovedì 2 settembre alle ore 18.30 nella piazzetta Santo Spirito con l’apposizione delle maioliche del concorso “Mangia, bevi e Scrivi” e l’Incontro con l’autore Raffaele Alliegro, intervistato dalla giornalista Marianna Vallone. Alliegro,caporedattore nel quotidiano Il Messaggero, con Edizioni Spartaco ha pubblicato, a quattro mani con Marco Fimiani, Il destino cambia in tre attimi. Piccole storie di grandi ribellioni (2013) e il romanzo Il segreto di Bruto (2018). La serata sarà accompagnata dagli intermezzi musicali di Marco Petraglia, al flauto traverso.



Sabato 4 settembre, alle ore 18.30, in piazza San Nicola di Bari a Roccagloriosa, si terrà la cerimonia di premiazione del Concorso Letterario Roccagloriosa VIII edizione, Premio Speciale “Antonio Caruso” e Premio Speciale “Armilla di Roccagloriosa”. La serata sarà allietata dalla Compagnia degli Artisti Cilentani.

Lunedì 6 settembre 2021, alle ore 18.30, in piazza Europa a Roccagloriosa si svolgerà il Premio “Marilena Caruso” per il monologo teatrale, con l’interpretazione dei monologhi finalisti accompagnati dagli intermezzi musicali a cura della Compagnia degli Artisti Cilentani. Il pubblico in piazza voterà il monologo vincitore. Si chiude martedì 7 settembre alle ore 20.00 nel Borgo San Martino ad Acquavena, con la proiezione di film per bambini.