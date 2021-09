Proteste “No green pass” flop. Pochi manifestanti, nessuno nel Cilento

È stata annunciata come la giornata delle proteste dei No Vax e dei No Green Pass, in occasione dell’entrata in vigore dei nuovi obblighi legati al certificato verde. Da oggi, primo settembre, è infatti necessario avere il Green Pass per viaggiare sui trasporti a lunga percorrenza (dunque treni ad alta velocità e intercity per quel che riguarda il traffico ferroviario, aerei, autobus che collegano più di due regioni e navi che collegano regioni diverse), a scuola e all’università (leggi qui).

Le manifestazioni organizzate di fronte a 53 stazioni delle principali città sono convocate per le 14.30. A quell’ora, però, a protestare non c’era nessuno, o quasi.

Sapri, Vallo della Lucania e Agropoli erano i tre scali cilentani coinvolti della protesta. Presenze: 0.

Salendo verso nord per incontrare qualche manifestante bisogna arrivare a Napoli: in 2 erano presenti a Napoli Centrale. Una situazione simile nel resto d’Italia.

Solo a Roma si è registrata una presenza maggiore grazie all’intervento dei rappresentanti di Forza Nuova. Di fatto la manifestazione dei No Vax e No Green Pass non ha avuto alcun successo.