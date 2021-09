Pollica: seconda edizione del boot camp di formazione per il “climate shapers”| dal 6 Settembre

Dopo il successo dell’edizione 2020, torna in Cilento il percorso di formazione immersivo sui temi della Dieta Mediterranea e dell’Ecologia Integrale, vincitore del più importante premio internazionale sull’innovazione nella formazione internazionale, conferito da GoAbroad Foundation a Washington DC.

Il Boot Camp ideato dal Future Food Institute e FAO e-learning Academy, in collaborazione con il Centro Studi Dieta Mediterranea “Angelo Vassallo” del Comune di Pollica e con il supporto del laboratorio di analisi chimica Bonassisa Lab, è finalizzato a formare un movimento di Climate Shapers, cioè di persone in grado di mitigare e adattarsi alla crisi climatica attraverso la rigenerazione dei sistemi agroalimentari.

L’integrazione tra la comunità internazionale e quella locale, intorno ai temi della sostenibilità ambientale e della ecologia integrale, permette di costruire società prospere che lavorano insieme per garantire il benessere dell’uomo e del Pianeta. Il Boot Camp fa parte del palinsesto di iniziative promosse dal Ministero per la Transizione Ecologica “All4ClimateItaly”, sul tema della sostenibilità, in vista della pre COP26 a Milano. La prima tappa del Boot Camp, intitolata “Le origini”, si svolgerà il giorno 6 Settembre a Marina di Camerota, nota destinazione iconica della storia, dell’archeologia e della paleontologia