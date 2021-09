Orria: si punta all’adeguamento della mensa scolastica

ORRIA. Nel Comune retto dal sindaco Mauro Inverso si punta ad adeguare e mettere in sicurezza della mensa scolastica.

L’Ente, infatti, ha candidato un suo progetto all’avviso pubblico per ciò che concerne questa tipologia di interventi messo in campo dal Ministero dell’Istruzione e rivolto a tutti gli enti locali delle regioni del Mezzogiorno.

I comuni dovranno garantire la funzionalità per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione finale dei finanziamenti.

I progetti saranno ammessi a finanziamento nell’ambito PON-FESR regionale. IlComune nei prossimi giorni redigerà il quadro economico di spesa degli interventi.