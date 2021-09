Furto al Maxistore Decò di Vallo della Lucania. E’ accaduto la notte scorsa. Stando alle prime ricostruzioni, dei giovanissimi sarebbero entrati in azione subito dopo la chiusura del supermercato ubicato in via Badolato, come confermano le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Nelle immagini si vede chiaramente un gruppo di sei persone (tutti minorenni) riuscire a scavalcare la recinzione del parcheggio e quindi ad accedere all’area deposito.

Da qui hanno asportato delle casse di bibite, poi si sono allontanati. Il furto, in realtà sarebbe riconducibile ad una mera bravata. Lo dimostrerebbe anche il fatto che siano stati loro stessi a filmarsi e a pubblicare sui social di una ragazza del posto il loro gesto.

I ragazzini che sono entrati in azione sono stati tutti individuati. Tra di loro ci sarebbe anche il figlio di un noto professionista del posto.

La proprietà del supermercato, ha fatto sapere che al momento non intende sporgere querela, ma resta in attesa di un incontro con le famiglie, affinché queste siano più presenti con i ragazzi.